O Benfica encaminhou nas últimas horas a contratação de Richard Ríos e, sabe o Maisfutebol, o negócio com o Palmeiras pode atingir até 30 milhões de euros.

As águias começaram relutantes, mas aceitaram pagar 25 milhões de euros fixos pelo médio colombiano, com outros 5 milhões de euros variáveis.

Já há um entendimento verbal entre todas as partes, algo que aconteceu no Brasil, com a presença do diretor desportivo Rui Pedro Braz. Resta, agora, questões burocráticas para sacramentar a compra.

Pesou a favor da negociação o desejo de Ríos de rumar ao futebol português, sobretudo depois de uma videochamada que teve com o presidente Rui Costa. A Roma ter saído de cena também teve peso no avanço das conversações.

Aos 25 anos, Richard Ríos vai assinar contrato com o Benfica válido por cinco temporadas (até junho de 2030).