O Celta Vigo está a negociar a contratação de Mihailo Ristic.

Nesta altura, e segundo foi possível saber, as negociações com o Benfica ainda não estão fechadas e há assuntos importantes por definer no acordo, mas este é um tema com pernas para Andar.

Mihailo Ristic não entra nas contas de Roger Schmidt, que mesmo com David Jurasek lesionado tem preferido adaptar Aursnes à posição de lateral esquerdo. Por outro lado, o Celta Vigo anda à procura de um jogador para a esquerda da defesa.

Por isso a transferência é do interesse de ambos os clubes, faltando apenas fechar o acordo para Ristic se mudar para Espanha.