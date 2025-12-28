Benfica e Marselha disputam a contratação de André Luiz
Avançado brasileiro do Rio Ave está avaliado em aproximadamente 15 milhões de euros
André Luiz está a ser alvo de forte disputa nos bastidores entre Benfica e Marselha, sendo que, segundo apurou o Maisfutebol, os dois clubes já entregaram ofertas oficiais ao Rio Ave.
Para negociar o avançado brasileiro no mercado de inverno, seja para a França ou Portugal, o emblema vilacondense tem pedido cerca de 15 milhões de euros - a cláusula de rescisão está fixada nos 20 milhões de euros.
Nas últimas semanas, os alemães do Bayer Leverkusen também chegaram a demonstrar interesse no jogador, mas, até agora, não oficializaram qualquer proposta.
A informação da investida encarnada pelo brasileiro foi publicada inicialmente pelo jornal A Bola e confirmada pelo nosso nosso jornal.
André Luiz, de 23 anos, é um dos principais destaques do Rio Ave na atual temporada (16 jogos, cinco golos e cinco assistências). Foi formado no Flamengo e representou o Estrela da Amadora antes rumar a Vila do Conde em janeiro passado.