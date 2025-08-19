Benfica
Benfica empresta Diogo Spencer ao AVS
Lateral-direito vai poder evoluir no principal escalão
O Benfica acertou com o AVS o empréstimo de Diogo Spencer até ao final da temporada, sabe o Maisfutebol.
O lateral-direito de 21 anos fez quase toda a formação no Benfica, tendo evoluído no Seixal em todos os escalões desde os 12 anos.
Diogo Spencer estreou-se pela equipa principal das águias em abril de 2024, na receção ao Moreirense (3-0), quando fez, ainda sob o comando de Roger Schmidt, aquele que foi o único jogo que realizou desde então pela equipa A.
Agora, o jovem defesa, que em 2024/25 fez 29 jogos pela equipa B, vai poder ter minutos no mais alto patamar do futebol português pela porta do emblema avense.
