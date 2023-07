O Benfica vai ceder Lucas Veríssimo ao Corinthians por uma temporada.

A notícia foi avançada pela imprensa brasileira e entretanto confirmada pelo Maisfutebol: o clube paulista ganhou a corrida ao Flamengo e garantiu o central encarnado, sendo que para o conseguir vai pagar cerca de um milhão de euros pelo empréstimo.

Lucas Veríssimo regressa desta forma ao Brasil, para recuperar a boa forma perdida com a grave lesão que viveu no Benfica: contratado em janeiro de 2021, o brasileiro impôs rapidamente no onze encarnado, mas um grave lesão em novembro de 2021 manteve-o de fora praticamente um ano.

Desde que regressou, no final de outubro de 2022, Lucas Veríssimo nunca mais conseguiu convencer Roger Schmidt e por isso vai ser cedido ao Corinthians, de forma a recuperar a forma perdida e regressar mais forte na próxima temporada.