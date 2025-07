O Benfica já chegou a acordo com Besiktas e Real Madrid para as transferências de Orkun Kökcü e Álvaro Carreras, respetivamente.

O valor total dos negócios será de 80 milhões de euros: €50M no caso do lateral-esquerdo espanhol que regressa aos merengues, de onde saiu em 2020 com 17 anos para o Manchester United e €30M referentes à transferência de Kökcü.

No caso do médio turco, que custou ao Benfica €25M+€5M em 2023, esse valor começará a entrar nos cofres da SAD encarnada a partir da próxima época, também num modelo de 25 milhões de euros + €5M facilmente alcançáveis, que permitirá nivelar o investimento feito no futebolista mais caro, até ao momento, da história dos encarnados.

A SAD encarnada, sabe o Maisfutebol, conseguiu ainda poupar os valores habitualmente pagos em comissões aos agentes dos futebolistas: 10 por cento. O que significa uma poupança de 8 milhões de euros.

Refira-se que, em sentido inverso ao de Álvaro Carreras, Rafael Obrador foi anunciado como reforço do Benfica nesta sexta-feira.