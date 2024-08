Lucas Sanabria está na lista do Benfica, que já sabe o preço do médio de 20 anos.

Seis milhões de euros: é este o preço colocado no jovem uruguaio pelo Nacional de Montevideu, que recentemente recusou uma abordagem do Rio Ave, através do grupo acionista do Nottingham Forest e do Olympiakos, que controla a SAD dos vilacondenses.

Para já, Sanabria está bem referenciado pelos encarnados, que ainda não decidiram avançar para a contratação do médio.