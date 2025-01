Oficializado nesta segunda-feira como reforço do Benfica com contrato válido até 2030, Manu Silva foi blindado com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.

A notícia, inicialmente avançada pelo jornal A Bola, foi também confirmada pelo Maisfutebol.

LEIA TAMBÉM: «Manu tem vantagem sobre o Florentino, é uma ligação em falta no Benfica»

Os encarnados venceram a concorrência do Wolverhampton no fim de semana e garantiram a contratação do influente centrocampista do V. Guimarães que pode também atuar como defesa-central.

Pelo futebolista de 23 anos, a SAD do Benfica desembolsou 12 milhões de euros, num negócio que pode atingir os €14M mediante cumprimento integral dos bónus acordados com o emblema minhoto, que terá ainda direito a 20 por cento da mais-valia de uma eventual futura venda.