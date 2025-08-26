O Benfica apresentou nas últimas horas uma proposta ao Shakhtar Donetsk entre 25 e 27 milhões de euros pelo médio-ofensivo ucraniano Georgiy Sudakov, segundo apurou o Maisfutebol.

O clube ucraniano abriu as conversações a pedir aproximadamente 30 milhões de euros pelo jogador, mas os encarnados estão a tentar reduzir o valor do acordo.

Sudakov passou a ser o novo alvo prioritário para reforçar o meio-campo ofensivo das águias, depois de frustradas as tentativas por Thiago Almada, João Félix e Mohamed Amoura.

Aos 22 anos, Georgiy Sudakov foi formado no próprio Shakhtar Donetsk, onde estreou profissionalmente em 2020, e tem 29 internacionalizações A pela Ucrânia.