Benfica oferece cerca de 27 milhões de euros por Sudakov
Médio ofensivo ofensivo ucraniano está avaliado pelo Shakhtar Donetsk em 30 milhões de euros
O Benfica apresentou nas últimas horas uma proposta ao Shakhtar Donetsk entre 25 e 27 milhões de euros pelo médio-ofensivo ucraniano Georgiy Sudakov, segundo apurou o Maisfutebol.
O clube ucraniano abriu as conversações a pedir aproximadamente 30 milhões de euros pelo jogador, mas os encarnados estão a tentar reduzir o valor do acordo.
Sudakov passou a ser o novo alvo prioritário para reforçar o meio-campo ofensivo das águias, depois de frustradas as tentativas por Thiago Almada, João Félix e Mohamed Amoura.
Aos 22 anos, Georgiy Sudakov foi formado no próprio Shakhtar Donetsk, onde estreou profissionalmente em 2020, e tem 29 internacionalizações A pela Ucrânia.
