A venda de Marcos Leonardo ao Al Hilal permitiu ao Benfica chegar perto dos 140 de euros em vendas neste mercado de verão.

A transferência do avançado brasileiro fez com que as águias superassem largamente a marca dos 100 milhões de euros, à qual a SAD encarnada já estava próxima de chegar após as transações de João Neves (€59.921.587M), David Neres (€28M) e Morato por 11 milhões de euros.

Estas três últimas vendas contemplaram objetivos que podem render mais alguns milhões aos cofres das águias: no caso de João Neves (PSG) são mais 10 milhões de euros, €2M na venda de Neres ao Nápoles e 6 milhões no negócio com o Nottingham Forest por Morato.

Contas feitas, as vendas do Benfica neste defeso totalizam 138.921.587 milhões de euros. Um montante que, claro, não entra todo nos cofres da SAD encarnada, já que há que deduzir encargos com serviços de intermediação, mecanismo de solidariedade, entre outros.

Todas as vendas do Benfica neste mercado:

- Marcos Leonardo (Al Hilal): €40M

- Morato (Nottingham Forest): €11M + €6m

- David Neres (Nápoles): €28M + €2M

- João Neves (PSG): €59.921.587M + €9.986.931M