Apesar de ainda não ter oficializado uma proposta por Carlos Álvarez, o Benfica trabalha para pagar no máximo 15 milhões de euros pelo jogador espanhol, segundo apurou o Maisfutebol.

Como também avaliam a eventual contratação de um criativo, sendo o ucraniano (e destro) Georgiy Sudakov uma das opções, os encarnados não pretendem gastar demasiado para garantir um extremo canhoto para jogar pela ala direita.

Dos principais destaques do Levante, Álvarez é hoje uma das três alternativas mais bem referenciadas pelas águias para reforçar o ataque. A informação do interesse encarnado foi publicado inicialmente pela imprensa da Espanha e confirmada pelo nosso jornal.

Formado no Sevilha, Carlos Álvarez, de 22 anos, representa o emblema de Valência há três temporadas, com maior destaque para 2024/25: sete golos e 12 assistências em 43 jogos, registo importante na campanha que culminou com o título na II Liga espanhola e consequente regresso ao principal escalão do país vizinho. Tem contrato válido até junho de 2027.