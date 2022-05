O Benfica está a ultimar a contratação de Mihailo Ristic, que se prepara para ser o segundo reforço garantido pelos encarnados para 2022/23.

Sabe o Maisfutebol que o internacional sérvio deve mesmo fazer exames médicos ainda nesta semana para ser depois oficializado como reforço dos encarnados.

Recorde-se que Ristic está de saída do Montpellier, equipa à qual estava ligado desde janeiro de 2019 e que confirmou nesta segunda-feira a saída do futebolista de 26 anos em fim de contrato.

O destino será mesmo a Luz, onde só falta as partes passarem para o papel o acordo existente.

A chegada de Ristic não significa que o lado direito da defesa do Benfica de Roger Schmidt para 2022/23 fique fechada. Antes pelo contrário.

Grimaldo no mercado

Álex Grimaldo está prestes a entrar no último ano de contrato, não sendo expectável que o mesmo seja prolongado. Prestes a completar 27 anos, o lateral espanhol é considerado um dos ativos mas valiosos do plantel encarnado, tendo um valor de mercado de 20 milhões de euros, de acordo com o site especializado Transfermarkt. Por isso, os responsáveis do Benfica procuram encontrar um interessado que vá ao encontro das pretensões, sabendo que esta será a derradeira oportunidade para efetuar um encaixe financeiro considerável.

Caso Grimaldo deixe a Luz, está em aberto a possibilidade de o Benfica voltar ao mercado no sentido de encontrar mais um jogador para uma posição que foi do lateral-espanhol em «regime de exclusividade» nos últimos cinco anos.

Recorde-se que na semana passada o presidente do Getafe veio a público dizer que o Benfica era um dos clubes interessados em Mathías Olivera, tendo referido ainda que, além de Nápoles, o internacional uruguaio tinha outros pretendentes em Espanha e Alemanha. Agora, o mesmo dirigente confirmou a existência de um acordo com o Nápoles.