O Benfica trabalha para assegurar a contratação do jovem central brasileiro Gabriel Índio, que pertence ao Athletic MG, da segunda divisão do Brasil, segundo apurou o Maisfutebol.

O defesa de 17 anos (completa os 18 em julho) é um dos principais talentos da posição no país e estava com uma negociação bem encaminhada com o Nápoles, atual vice-campeão italiano, com quem, inclusive, tinha um acordo verbal para uma transferência a rondar os 5 milhões de euros.

Com a saída de Gonçalo Oliveira para os franceses do Rennes, o Benfica decidiu contratar um jogador promissor que possa assumir o papel de quarta opção para o eixo defensivo do recém-chegado Marco Silva.

A possível chegada de Gabriel Índio naturalmente não vai inviabilizar a busca dos encarnados por um central mais experiente. O espanhol Jorge Cuenca, de 26 anos, dos ingleses do Fulham, segue como um dos alvos prioritários no mercado.