Benfica vasculha mercado por ponta de lança e tem jovem nigeriano referenciado
Rafiu Durosinmi, dos checos do Viktoria Plzen, é um dos alvos bem avaliados pela SAD encarnada
A contratação de um extremo não é o único foco no Benfica para o ataque neste mercado de inverno e, sabe o Maisfutebol, há uma forte busca por um ponta de lança para ser a sombra de Vangelis Pavlidis.
Depois de frustrada a tentativa pelo italiano Lorenzo Lucca, que está emprestado pela Udinese ao Nápoles, os encarnados passaram a olhar para opções mais viáveis, entre elas o nigeriano Rafiu Durosinmi.
Referência ofensiva do Viktoria Plzen, Durosinmi tem o perfil desejado por José Mourinho: possante, forte fisicamente e com presença constante na área adversária. Não menos importante, está em fim de contrato (até junho de 2026), o que pode facilitar uma eventual negociação.
Rafiu Durosinmi, de 22 anos, fez toda a formação no futebol checo, tendo-se iniciado no MFK Karviná e rumado ao Plzen em 2023. Nesta temporada, já leva 13 golos em 30 jogos oficiais.
Extremos na mira
Garantida a contratação do lateral polivalente cabo-verdiano Sidny Cabral, do Estrela da Amadora, o Benfica trabalha agora para fechar o quanto antes a chegada de um extremo, sendo que há dois brasileiros a encabeçar a lista de alvos prioritários: André Luiz, do Rio Ave, e Wesley, dos sauditas do Al Nassr.