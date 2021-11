O antigo médio internacional uruguaio Gus Poyet, que na Europa jogou em Espanha e em Inglaterra, e que foi treinador do Brighton durante quatro épocas, recomenda a contratação de Darwin Nuñez ao clube da Premier League.

«Darwin vai ser um jogador de topo, acho que ele tem um grande futuro e seria bom se o Brighton o conseguisse contratar», defende Poyet, apontando o avançado ao atual nono classificado da Premier League.

Em entrevista a uma casa de apostas, Gus Poyet elogia o trajeto do avançado do Benfica e diz que ele é o futuro da seleção do Uruguai.

«O que ele fez em Espanha, a jogar pelo Almeria, numa idade tão precoce, foi impressionante. E jogar todas as semanas numa equipa com o Benfica prova a qualidade dele. Sem dúvida que ele vai ser o futuro da seleção do Uruguai», antevê.

«Acho que ele vai ser o número 9 da seleção quando grandes nomes como Luis Suárez e Edinson Cavani terminarem as carreiras. Ele tem alguma concorrência do Maxi Gómez, do Valência, mas o Maxi está a ter alguns problemas de consistência», acrescentou.