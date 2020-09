O Benfica e o Almería estão perto de um entendimento para a transferência do avançado Darwin Nuñez para a Luz, mas as negociações entre os clubes ainda não foram encerradas e o jogador seguiu com a equipa para um estágio de duas semanas em Marbella que poderá ver interrompido a qualquer momento.

Tal como o Maisfutebol escreveu, os encarnados decidiram avançar para a compra de uma das peças que Jorge Jesus entende estar ainda a faltar na composição do plantel para a próxima época.

Edgardo Lasalvia, representante do jogador uruguaio, está na expectativa e aguarda que as negociações entre os clubes deem novo passo sólido para poder reunir com os responsáveis das águias. «As negociações estão em curso e não há nada fechado», começou por esclarecer ao Maisfutebol. «Se o Benfica valorizar o jogador e se aproximar, poderemos avançar. Se vou a Portugal nos próximos dias? Isso vai depender dos avanços que tenhamos nas próximas horas, mas seria um gosto», acrescentou.

Nesta altura, os valores em cima da mesa, já veiculados pela imprensa portuguesa, aproximam-se dos 25 milhões de euros, superando assim o montante de 22 milhões de euros que o Benfica pagou ao Atlético Madrid pelo passe do mexicano Raúl Jiménez, até hoje o jogador mais caro da história do clube lisboeta.

E Edgardo Lasalvia entende que isso também tem de ser tido em consideração no contrato que será apresentado a Darwin. «O salário terá de estar de acordo com o que pagarem por ele e as exigências inerentes à transferência mais cara do Benfica», avisou.