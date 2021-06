O brasileiro Pedrinho está prestes a deixar o Benfica para rumar ao Shakhtar Donetsk, conforme o Maisfutebol noticiou, e o empresário já não esconde o mal-estar com a falta de aposta no jogador.

Numa publicação no Instagram, Will Dantas lançou algumas farpas, numa mensagem que acompanhou com alguns dos melhores momentos de Pedrinho com a camisola do Benfica.

«Alguns lances dos poucos minutos que Pedrinho esteve em campo, só para constar. As poucas partidas que o colocaram como titular, tiraram-no logo no início do segundo tempo, noutras partidas entrou faltando entre 5 e 10 minutos para terminar o jogo. Pasmem: entrou a faltarem 20 segundos para o fim de uma delas. Não acreditem em estatísticas», escreveu o empresário brasileiro.

Veja a publicação do empresário abaixo: