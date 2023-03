Em entrevista à Relevo, publicação espanhola, Carlos Vinícius recordou a passagem pelo Benfica, clube que só representou durante uma época, apesar de ter estado ligado às águias durante quatro anos.

Depois de ter marcado 24 golos em 47 jogos pelo Benfica, Vinícius foi cedido ao Tottenham, então treinado por José Mourinho, e revelou agora como foi surpreendido por um telefonema do técnico.

«Lembro-me que quando me falaram do Tottenham disseram-me que o Mourinho me ia ligar e eu não acreditei. E então ele fez uma videochamada, eu disse «Tudo bem?», e ele respondeu: «Não venhas de havaianas. Isto não é o Brasil, chove muito e faz frio». Desatei logo a rir. E pouco depois disse-me que estava tudo certo para me transferir para lá», recorda.

O brasileiro admite que construiu uma excelente relação com Mourinho, apesar de não ter jogado muito nos londrinos.

«A chamada dele surpreendeu-me. Todos conhecem o Mourinho duro, mas quando o conheces, vês que há outro lado: o Mourinho de grande coração. Mantenho amizade com ele até hoje. É alguém por quem tenho muito carinho. Posso dizer que é meu amigo, ajudou-me muito no Tottenham. Não é fácil ser suplente de Harry Kane, mas aprendi muito com ele e o Mourinho sempre me motivou», resume.