Alejandro Grimaldo concedeu uma entrevista ao jornal espanhol Marca, na qual abordou o momento que atravessa no Benfica e, entre outros assuntos, o sucesso que as águias têm tido na formação de jovens futebolistas nos últimos anos.

Poucos dias depois da transferência confirmada de Gedson para o Tottenham e seis meses após a venda milionária de João Félix ao Atlético Madrid, o lateral foi desafiado a indicar o nome daquele que poderá ser o próximo jogador a «explodir» de águia ao peito.

«Temos jovens muito bons. Tomás Tavares, que é lateral-direito, pode ser a próxima pérola, mas também há outros jogadores com muita qualidade no clube», referiu.

VÍDEO: a reação de João Félix ao ser substituído

Grimaldo falou depois sobre João Félix, que soma quatro golos em 22 jogos pelo Atlético Madrid, números muito aquém dos que obteve ao serviço das águias. «O que lhe falta para triunfar? Creio que falta adaptação. O sistema de Simeone e do Atlético é complicado, diferente do que o Benfica tem. É preciso tempo, mas o João é um grandíssimo jogador e não duvido de que triunfará em qualquer clube.»

O lateral espanhol, que está a cumprir a quinta temporada no clube da Luz, comentou também as dificuldades sentidas por Raúl de Tomás, que rumou ao Espanhol de Barcelona após apenas seis meses. «Não é fácil jogar no Benfica. Ele não teve sorte, foi para o Espanhol e desejo-lhe o melhor. É um grande jogador», considerou, referindo-se depois a Mariano Díaz, futebolista que tem sido associado ao Benfica por alguma imprensa. «Creio que encaixaria, mas o Raúl, que é um enorme jogador, sentiu dificuldades. Teria de trabalhar.»

Grimaldo admitiu estar a atravessar um bom momento que é também transversal à equipa nas provas internas e refletiu sobre o facto de o Benfica, que venceu cinco dos últimos seis campeonatos, ter dificuldades para dar um salto competitivo na Europa.

«O Benfica é uma equipa forte, com formação, mas foram embora grandes jogadores e é difícil contrariar isso. Os clubes pagam muito, mas estamos a contratar bem e esperamos chegar longe na Liga Europa», concluiu na entrevista à Marca.