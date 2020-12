Publicamente desejado pelo Benfica, depois de Jorge Jesus ter assumido o interesse na contratação dele e de Luís Filipe Vieira ter ido ao Brasil, Lucas Veríssimo ainda não está fechado pelo clube encarnado.

Questionado em conferência de imprensa a propósito do dossier relativo à transferência do defesa-central do Santos, o treinador do Benfica disse não recear uma nova «novela Cavani» depois de falhada a contratação do uruguaio no passado verão.

«Para já, nunca senti que houvesse uma novela nenhuma com o Cavani, como não senti que houvesse com o Lucas ou com qualquer outro jogador. Novelas é na televisão, não com os jogadores», referiu Jesus na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.

«Isto não tem nada a ver com novelas. São situações normais e das quais os clubes estão dependentes. Se conseguem [contratar], conseguem. Se não, não conseguem. É normal: segue para outro, ou, como diz o outro, segue para bingo.»