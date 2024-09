João Mário embarcou na manhã desta terça-feira rumo à Turquia, onde vai ser reforço do Besiktas.

O médio internacional português deixa as águias ao fim de três épocas no clube e numa altura em que havia alguma fricção entre ele e os adeptos, que o assobiarem na receção ao Casa Pia, o último jogo que fez no Benfica. «No tempo certo falarei com os adeptos do Benfica», limitou-se a dizer aos jornalistas no Aeroporto Humberto Delgado.

Em pouco mais de três épocas no Benfica, João Mário ajudou a conquistar um campeonato e uma Supertaça: despede-se do clube da Luz depois de 149 jogos, 36 golos e 23 assistências.

Segue agora para o Besiktas, onde vai reencontrar Rafa Silva e também Gedson Fernandes.