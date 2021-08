Ao fim de três jogos oficiais do Benfica, apenas Gedson já foi utilizado por Jorge Jesus, no que diz respeito aos jogadores formados no Seixal que regressaram de empréstimo.

Sem minutos, além do lesionado Ferro, continuam Jota, Tomás Tavares ou Florentino, que ainda assim foi o que esteve mais perto de jogar, tendo ficado no banco nos dois jogos frente ao Spartak Moscovo.

Questionado sobre se esses jogadores serão aposta esta época ou se poderão voltar a ser cedidos, Jorge Jesus declara que se eles fazem parte do plantel, é porque o treinador olha para eles como opções válidas.

«Todos os jogadores que fazem parte do plantel do Benfica são para ser aposta. Temos um plantel de 26/27 jogadores, é mais difícil jogarem todos. Haverá sempre uns que jogam mais. Mas são jogadores que fazem parte. O Gedson já jogou e os outros estiveram quase sempre da convocatória, tirando o Ferro, que está lesionado. Em função do que os jogos ditarem, todos serão escolhidos. Eles fazem parte, por isso é que estão no plantel», apontou.