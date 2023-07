No dia em que David Jurásek deixou o estágio do Slavia Praga para viajar para Portugal e formalizar a transferência para o Benfica, o treinador da equipa checa disse não ter dúvidas de que o lateral-esquerdo vai singrar no futebol português, embora considere que o processo de afirmação não será tão rápido como o de Alexander Bah, que há um ano fez o mesmo caminho.

«Penso que o David vai ter um começo um pouco mais lento do que o Alex», disse Jindrich Trpisovsky em declarações reproduzidas pelo jornal checo iSport.cz.

O treinador do Slavia considerou que, se continuar a evoluir naturalmente, será uma questão de tempo até Jurásek subir novamente de patamar. «Eu disse-lhe que acredito que ele vai conseguir ser novamente transferido no prazo de dois anos. A Premier League ou a Liga italiana não vão deixá-lo escapar. Ele tem total capacidade futebolística e disposição, é só uma questão de adaptar-se. Penso que ele escolheu o clube perfeito. O Benfica tem um futebol muito parecido ao nosso. É dominador em muitos jogos do campeonato e isso favorece-o. Não é por acaso que escolhe jogadores do Feyenoord e do Slavia», disse, referindo-se ao ex-Slavia Alexander Bah, mas também a Fredrik Aursnes e a Kökcü, que chegaram ao Benfica provenientes do Feyenoord.