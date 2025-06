Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Bayern Munique por 1-0 no encerramento da fase de grupos do Mundial de Clubes:

[Há agora uma reabertura do mercado. Já vai contar com Dedic na próxima fase da competição? E Carreras? Está de saída? Parece que se referiu recentemente a ele no passado]

«Todos os jogadores que estão cá, e o Álvaro também, continuam em prova. (…) Há pessoas que estão a tratar desse assunto. Gostávamos de continuar com o Álvaro, mas entendemos que se houver uma boa proposta essas pessoas vão tratar desse assunto.

Neste momento não tenho qualquer informação de que algum jogador esteja a chegar e possa integrar o Mundial.»