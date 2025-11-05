Dodi Lukebakio mudou de empresário e é agora representado pela DWMA (Deal With My Agent).

O extremo internacional belga tinha mudado de empresário em julho passado, altura em que assinou pela Lian Sports de Fali Ramadani, empresário albanês que representa jogadores com Amar Dedic (Benfica) e os sportinguistas Iván Fresneda e Luis Suárez, e que enfrentou recentemente uma acusação de evasão fiscal em Itália.

Aquando da transferência do Sevilha para a Luz a troco de 20 milhões de euros (mais €4M em função de objetivos), Lukebakio era agenciado pela Lian Sports há pouco mais de um mês.