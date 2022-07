O moçambicano Momed chegou a Lisboa para assinar por quatro temporadas com o Benfica.

O jovem avançado, de 18 anos, chega da Liga Desportiva de Maputo, numa transferência em tudo semelhante à que trouxe Reinildo, também da Liga Desportiva Maputo, em 2015, com partilha de passes entre o clube moçambicano e o Benfica.

No Seixal, Momed, que se estreou na primeira divisão de Moçambique com 17 anos, deve começar pela equipa sub-23, mas com a perspetiva de jogar também na equipa B, ele que ainda tem idade de júnior.