Sem espaço no Benfica, Leandro Santos está agora a negociar uma transferência em definitivo para o Moreirense, segundo apurou o Maisfutebol.

O jovem lateral-direito chegou a ter conversações avançadas nas últimas semanas com Alverca e, depois, com o V. Guimarães, mas ambos os processos acabaram por cair.

Leandro Santos, de 20 anos, estreou-se na equipa principal do Benfica na época passada sob o comando de Bruno Lage, tendo realizado cinco jogos. Nesta temporada foi utilizado apenas na equipa B dos encarnados.