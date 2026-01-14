Benfica
Há 25 min
Moreirense faz oferta ao Benfica por Leandro Santos
Lateral-direito está na porta de saída dos encarnados
Sem espaço no Benfica, Leandro Santos está agora a negociar uma transferência em definitivo para o Moreirense, segundo apurou o Maisfutebol.
O jovem lateral-direito chegou a ter conversações avançadas nas últimas semanas com Alverca e, depois, com o V. Guimarães, mas ambos os processos acabaram por cair.
Leandro Santos, de 20 anos, estreou-se na equipa principal do Benfica na época passada sob o comando de Bruno Lage, tendo realizado cinco jogos. Nesta temporada foi utilizado apenas na equipa B dos encarnados.
