O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação de Zeki Amkdouni, avançado que chega cedido pelo Burnley até final da temporada.

«Zeki Amdouni, de 23 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O avançado suíço chega ao clube proveniente do Burnley, por empréstimo até ao final da época, com opção de compra», pode ler-se no site oficial.

O avançado ficou com o número 7 e garantiu que chega à Luz para ajudar o Benfica a ganhar títulos, acrescentado que um clube tão grande tem de ganhar troféus todas as temporadas. Pelo caminho disse que, apesar de não ser ponta de lança, gosta de fazer golos.

«Mesmo que não jogasse o tempo todo como atacante e mesmo que surgisse um pouco mais recuado, eu sempre consegui marcar golos e esse é também o meu lado instintivo e que também quero trazer para a equipa», referiu ao site oficial.

Roger Schmidt já tinha confirmado a contratação do jogador, que reforça o Benfica para ocupar a posição que ficou vaga com a saída de Rafa Silva, para o Besiktas.

Amdouni jogava no Burnley, que há um ano contratou-o ao Lausanne-Sport por perto de 19 milhões de euros, e participou em 37 jogos (27 como titular) em 2023/24, tendo marcado seis golos, cinco dos quais na Premier League. Foi ainda convocado para o Euro 2024, no qual participou em quatro jogos