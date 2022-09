O Benfica oficializou a contratação de Julian Draxler, confirmando a notícia avançada pela CNN/Maisfutebol em tempo oportuno. O alemão vai vestir a camisola número 93.



O médio chega à Luz por empréstimo do PSG, clube onde estava desde 2016/17. O internacional alemão, vencedor do Mundial em 2014, disputou 198 jogos pelos parisienses em seis anos e conquistou 12 títulos entre ligas, Taças, Supertaças e Taças da Liga de França.



Draxler despontou no Schalke 04 e ganhou notoriedade no Wolfsburgo, clube do qual se transferiu para o PSG. O jogador de 28 anos chega ao Benfica depois de vários meses sem competir - lesionou-se em março de 2022 e foi operado ao menisco externo do joelho direito.