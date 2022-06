O Benfica comunicou esta sexta-feira a saída de Fábio Duarte, guarda-redes de 24 anos que cumpriu quinze temporadas consecutivas no clube encarnado.

De acordo com o comunicado no site oficial, o jovem vai prosseguir a carreira no Vilafranquense, da II Liga, clube com o qual o Benfica chegou a um acordo de transferência.

Fábio Duarte chegou ao Seixal em 2007, com nove anos, tendo a partir daí percorrido todos os escalões de formação. Nas duas últimas épocas fez 28 jogos pelo Benfica B na II Liga.