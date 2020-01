O Tottenham e o Benfica anunciaram a transferência de Gedson Fernandes do clube português para o londrino.

O médio muda-se para o emblema inglês a título de empréstimo. Os spurs indicam que a cedência é de 18 meses e que há uma opção de compra. O valor não é revelado por nenhuma das partes, mas, tal como o Maisfutebol escreveu, fixa-se nos 50 milhões de euros.

Lançado na equipa principal dos encarnados ainda sob o reinado de Rui Vitória, o internacional português perdeu espaço com Bruno Lage esta época: até ao momento tinha apenas 13 jogos efetuados, sem qualquer golo marcado.

Muda-se agora para um dos principais clubes da Premier League, onde vai ser orientado por José Mourinho.

No Tottenham, Gedson vai usar o dorsal número 30, tal como o clube informou. No Benfica o médio era o 83.

✍️ We are delighted to announce that we have reached agreement for the 18-month loan of Gedson Fernandes from Benfica with an option to make the transfer permanent.

#BemVindoGedson ⚪️ #COYS