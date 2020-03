Jorge Jesus garante que no campeonato brasileiro há vários jogadores na posição Pedrinho que são melhores do que o jogador que vai ser reforço do Benfica.

Em entrevista ao programa «Jogo Sagrado», da Fox Sports, o técnico português aponta vários nomes de jogadores que consideram terem mais potencial do que o atleta contratado ao Corinthians.

«Se me perguntarem se há no Brasil melhores jogadores que ele naquela posição, eu digo que sim. Claro que há. Muito mais do que um. O Cebolinha, Dudu, Rony, Michael… Já disse quatro», apontou.

Contudo, o técnico português elogia o reforço do Benfica.

«Pode dar certo, ele é bom jogador. Só acho que aqueles jogadores que referi têm mais potencial do que o Pedrinho», acrescentou.

Jesus comentou ainda o facto de o jogador ter chegado a Lisboa com um boné com um leão, símbolo do Sporting, defende que os adeptos se vão esquecer disso, mas revelou ter ligado ao agente do jogador a questioná-lo sobre a falta de atenção.

«Liguei ao empresário, que é português e perguntei: ‘como é que tu, sendo português, deixas um jogador teu chegar com o símbolo do maior rival do Benfica?’ E ele disse-me que não tinha reparado. ‘Ah, não reparaste?’», criticou.