Prestes a ser anunciado como reforço do Benfica, David Jurásek despediu-se do colegas do Slavia Praga e embarcou para Portugal, já não sendo opção para o particular com os ingleses do QPR que terminou com a vitória da equipa checa por 3-0.

Em declarações reproduzidas pelo jornal Sport.cz, que na manhã deste sábado avançou que o acordo entre Slavia e Benfica estava fechado por 14 milhões de euros, Vaclav Jurecka, avançado do conjunto checo, desejou boa sorte ao lateral-esquerdo de 22 anos. «Estou feliz pelo David. Espero que ele se mantenha saudável e que aproveite da melhor forma a oportunidade no Benfica. Ele tem o que é preciso para se afirmar entre os melhores», disse.

Lukas Provod, médio-ofensivo do Slavia, destacou a forma como Jurásek conseguiu afirmar-se em época e meia ao serviço do clube e confessou ter ficado tocado com a despedida do agora ex-companheiro. «No hotel, o David foi ter ao quarto de cada um de nós. Esteve cinco minutos comigo e com o Mick van Buren e ainda estou arrepiado. Ele chegou, viu e venceu. Provou no ano passado que é um jogador de grande futebol. Ele merece o que está a ter.»