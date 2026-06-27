Rui Costa confirma: central experiente está «tratado»
Presidente do Benfica deu pistas sobre o jogador que estará praticamente fechado e disse ainda que o clube encarnado vai contratar um ala
Presidente do Benfica deu pistas sobre o jogador que estará praticamente fechado e disse ainda que o clube encarnado vai contratar um ala
Em declarações aos sócios durante a assembleia-geral ordinária do Benfica, Rui Costa revelou que o emblema encarnado já fechou a contratação de um defesa-central, embora não saiba quando vai chegar.
«Em relação às contratações, sabemos o que temos de melhorar. Há posições vazias, como o caso do defesa-central», disse, revelando que o jogador pretendido é «mais experiente», que o anúncio está para breve e que se trata de um jogador que não está livre no mercado.
«Esse jogador chegará nos próximos dias, já está tratado e negociado, está tudo feito com o jogador. Estamos a tentar contornar, muitos clubes só querem fazer o negócio a 1 de julho porque o exercício está feito. Estamos a tentar que chegue alguns dias antes.»
Rui Costa considerou que a base do plantel é «sólida», precisando no entanto de um ou outro retoque. «Há duas lacunas. O resto acontecerá com alguma saída. Estamos prontos e temos scouting para todas as posições. Estamos pronto para os reforços chegarem na próxima semana para entrarmos muito a tempo numa competição a que não estamos habituados», disse, referindo a necessidade de recrutamento de um ala.
Sobre Gabriel Índio, defesa-central brasileiro que completa 18 anos a 26 de julho, o presidente das águias disse que vai trabalhar na equipa A e que jogará na equipa B quando for necessário.