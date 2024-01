Roger Schmidt garantiu que continua a contar com Petar Musa tem sido apontado à porta de saída do Benfica neste mercado.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta sexta-feira com o Boavista no Estádio da Luz, o técnico dos encarnados assumiu que o avançado croata não tem jogado muito nos últimos tempos, que tem hoje mais soluções para o ataque, mas lembrou o denso calendário competitivo até ao final da época.

«E um jogador muito importante para mim e que tem estado muito bem no Benfica. Não tem tido tantos minutos porque tenho de tomar algumas decisões no ataque. Agora temos mais opções, também com o Marcos Leonardo, mas se olharem para o calendário até ao fim de maio, temos muitos jogos pela frente», disse, deixando no ar a hipótese de Musa permanecer na equipa pelo menos até ao final da época.

Schmidt lembrou também que nesta altura tem um ponta de lança lesionado e que outro, acabado de chegar, ainda está em fase de adaptação. Razões que fazem de Musa um jogador importante no plantel. «A integração do Marcos Leonardo também vai levar tempo. Não está a 100 por cento, vem do zero e temos de o trabalhar. Estamos feliz por ele estar cá, marcou o primeiro golo, mas ainda precisa de tempo. E o Casper [Tengstedt] ainda está lesionado e vai regressar talvez daqui a duas semanas. Mas o Musa é importante e espero dar-lhe mais tempo de jogo nas próximas semanas», projetou o treinador do Benfica.