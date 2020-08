Everton Cebolinha está a caminho de Lisboa para assinar pelo Benfica, conforme confirmou nas redes sociais.

Agora foi a vez do presidente do Grémio, Romildo Bolzan, dar como certa a saída do internacional brasileiro, assumindo que esse era um cenário que já se desenhava há algum tempo.

«Foi uma situação que nos agradou a nós e ao jogador. Já o esperávamos há algum tempo e podemos dizer que [a transferência] se atrasou três janelas [de mercado]. Ele sempre foi um jogador importante para nós e para a seleção. Consolidou-se como um grande jogador do futebol sul-americano», começou por dizer.

Ainda assim, o líder do clube de Porto Alegre acredita que o clube perdeu a oportunidade de fazer um negócio melhor, tal como o jogador, de resto.

«Estava a chegar a hora. Talvez o Grémio não tenha feito o melhor negócio que podia, e talvez o jogador não tenha feito o melhor negócio da vida dele. Mas a vida anda e só temos de agradecer ao jogador por tudo o que ele fez pelo clube e pela importância nos nossos títulos», concluiu.