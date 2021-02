Lucas Veríssimo, reforço do Benfica, despediu-se do Santos com um vídeo emotivo. O jogador brasileiro, de 25 anos, deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais antes de viajar para Portugal para representar os encarnados.

Lucas Veríssimo diz que se despede «com o coração pesado, mas com a certeza de que é hora de ir.»

«É hora de ir por um tempo. Mas o Santos, o Santos é para sempre», diz o defesa na mensagem que acompanha alguns dos momentos do jogador com a camisola do Santos, e que pode ver no vídeo associado ao artigo.