O Wolverhampton está interessado na contratação de Gonçalo Ramos e já iniciou conversações com o Benfica.

Nesta altura, ainda é prematuro dizer que as negociações estão a caminho de um desfecho que viabilize o negócio, até porque a negociações estão ainda numa fase inicial, mas é certo que as águias só admitem abrir mão do avançado através de uma venda.

O eixo do ataque da equipa de Bruno Lage é parco em opções, tendo nesta altura apenas Raúl Jiménez, Hwang Hee-chan e Fábio Silva, sendo que o português está de malas feitas para os belgas do Anderlecht.

O nome de Gonçalo Ramos agrada a Lage. Foi, aliás, ele que o chamou para a equipa principal do Benfica na segunda metade da época 2019/20, embora tenha sido com Nélson Veríssimo que se estreou em julho de 2020 com dois golos numa vitória sobre o Aves.