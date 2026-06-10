A saída de José Mourinho para o Real Madrid CF continua a provocar reações no universo benfiquista. Desta vez foi João Tralhão, treinador-adjunto da equipa técnica encarnada, a recorrer às redes sociais para se despedir do clube da Luz.

Numa mensagem breve, Tralhão recordou a longa ligação ao Benfica e agradeceu os anos passados ao serviço das águias.

«Uma honra representar o Sport Lisboa e Benfica. Quase duas décadas a trabalhar ao vosso lado é um verdadeiro privilégio. O meu sincero agradecimento a todos! Desejos dos maiores sucessos». escreveu o técnico de 45 anos.

A publicação surge no dia seguinte após o Benfica ter oficializado a saída de Mourinho para o Real Madrid, numa transferência concretizada através do pagamento da cláusula de rescisão de 15 milhões de euros por parte do clube espanhol.

João Tralhão regressou ao Benfica com a chegada de Mourinho, mas a sua história no clube é muito mais antiga. Ao longo de vários anos desempenhou diferentes funções na estrutura de formação e no futebol profissional encarnado.