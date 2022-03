35 treinadores do universo do Benfica juntaram-se na segunda-feira no Seixal, para um encontro de «partilha de informações de experiências, reforço de relações entre estruturas técnicas e reflexão sobre temas que (…) são transversais» a todo o clube.

Segundo pode ler-se no site oficial das águias, o presidente Rui Costa esteve presente e assumiu a abertura da reunião.

A reunião, de resto, foi promovida por Pedro Marques, diretor técnico do futebol de formação, e Rui Lança, diretor das modalidades coletivas de pavilhão.

«Após praticamente dois anos de pandemia e de termos estado todos a passar por essa dificuldade (e até um bocadinho mais distantes uns dos outros), tivemos a ideia de aproveitar este momento em que as coisas começam a abrir um pouco mais para voltar a juntar treinadores, trocar ideias, partilhar experiências e aprender uns com outros, não nos fechando só no futebol, aprendendo e ligando com as outras modalidades», disse Pedro Marques, à BTV.

Fotografias: Sport Lisboa e Benfica.