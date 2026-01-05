O Benfica cumpriu nesta segunda-feira o penúltimo treino antes do jogo da Taça da Liga com o Sp. Braga.

Durante os 15 minutos abertos aos jornalistas, António Silva, que recupera de um edema provocado por uma contusão muscular na coxa direita, trabalhou condicionado, enquanto Fredrik Aursnes, que foi gerido na receção ao Estoril, trabalhou sem aparentes limitações.

De fora, entregues ao departamento médico das águias estiveram oito jogadores: Bah, Bruma, Samuel Soares, Nuno Félix, Enzo Barrenechea, João Veloso, Lukebakio e Joshua Wynder.

De referir ainda que Diogo Prioste, João Rego, Rodrigo Rêgo e José Neto não estiveram às ordens de José Mourinho, já que estão integrados com a equipa B, que defronta esta segunda-feira à tarde o FC Porto B no Seixal. Para colmatar essas ausências, o técnico das águias chamou os sub-17 Leonardo Lopes, Steven Manuel e Gil Neves.