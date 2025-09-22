O Benfica treinou esta segunda-feira com olhos postos na receção ao Rio Ave, naquela que foi a quarta sessão com José Mourinho no comando.

Numa sessão com os primeiros 25 minutos abertos à imprensa (mais 10 «oferecidos» por Mourinho), as águias começaram por fazer alguns exercícios de ativação muscular, receção, passe e posse de bola. Trubin, Samuel Soares e Diogo Ferreira fizeram os habituais trabalhos de guarda-redes.

Entregues ao departamento técnico ainda estão Nuno Félix, Bruma, Bah e Manu Silva. Dodi Lukebakio voltou a integrar o treino dos encarnados.

Fora das quatro linhas, Mário Branco, Rui Costa e Simão Sabrosa estiveram atentos e a assistir à equipa.

José Mourinho fala esta segunda-feira aos jornalistas, a partir das 15h. Pode acompanhar tudo com o Maisfutebol.

De recordar ainda que Sudakov e Lukebakio podem mesmo ir a campo na partida com o Rio Ave, marcada para esta terça-feira, às 20h15. Inicialmente a dupla, e outros 10 jogadores dos vilacondenses, não podiam ser convocados pois não estavam inscritos na Liga à data oficial da primeira jornada, mas a situação foi resolvida pelos dois clubes.