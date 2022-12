Depois de terem estado ao serviço da Seleção Nacional no Mundial 2022, António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos, já regressaram aos trabalhos no Benfica e estiveram no treino das águias nesta quinta-feira de manhã.

Os três estão, por isso, no lote de jogadores potencialmente convocáveis para o jogo de sábado com o Moreirense a contar para a Taça da Liga. O Benfica precisa de vencer em Moreira de Cónegos para seguir em frente na prova.

Ainda ausentes continuam Otamendi e Enzo Fernández, que no domingo vão estar na final do Mundial entre Argentina e França.