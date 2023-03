Gonçalo Guedes e Chiquinho, que falharam o encontro com o Famalicão devido a problemas físicos, foram integrados no treino desta segunda-feira do Benfica.

O extremo e o médio trabalharam às ordens de Roger Schmidt nos primeiros minutos abertos à comunicação social. Por outro lado, Alexander Bah realizou trabalho de ginásio, enquanto Julian Draxler e Mihailo Ristic continuam lesionados.

Para a sessão desta manhã, foram chamados o lateral esquerdo Rafael Rodrigues e o médio Cher Ndour, habitualmente utilizados na equipa B.

O Benfica defronta esta terça-feira o Club Brugge, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz. Os encarnados, recorde-se, trouxeram uma vantagem de 2-0 da Bélgica.