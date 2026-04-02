O Benfica treinou esta quinta-feira para preparar a visita ao Casa Pia, agendada para as 20h45 de segunda-feira, com o treinador José Mourinho a contar com os regressos de quase todos os internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções na última semana e meia, num dia entre ginásio e relvado.

Segundo apurou o Maisfutebol, apenas Nicolás Otamendi e Amar Dedic, dos atletas que estiveram nas seleções, não treinaram com o grupo esta quinta-feira. O argentino está em gestão de esforço e Dedic, que cumpre jogo de castigo ante o Casa Pia, teve folga extra depois de ter feito 120 minutos ao serviço da Bósnia, que na terça-feira garantiu o apuramento para o Mundial 2026, ao derrotar a Itália no desempate por penáltis.

Já os restantes internacionais, casos de António Silva e Tomás Araújo (Portugal), Richard Ríos (Colômbia), Trubin e Sudakov (Ucrânia), Prestianni (Argentina), Schjelderup (Noruega), Sidny (Cabo Verde), Vangelis Pavlidis (Grécia), Alexander Bah (Dinamarca), Leandro Barreiro (Luxemburgo), Daniel Banjaqui (Portugal sub-21) e Anísio Cabral (Portugal sub-19) estão de volta.

Nota ainda para Nuno Félix, que já trabalha no relvado com a equipa principal e treina sem limitações. O médio de 22 anos, recorde-se, sofreu, em julho de 2025, uma entorse do joelho direito com rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, estando agora na fase final de reabilitação.

Fredrik Aursnes, Bruma, João Rego e João Veloso são ausências, todos a recuperar das respetivas lesões.

O Benfica é terceiro classificado da Liga, com 65 pontos, os mesmos do Sporting, segundo classificado que tem menos um jogo disputado. As águias estão, tal como os leões, a sete pontos do líder FC Porto, que tem 72.

Veja, na galeria associada, as imagens do treino do Benfica.