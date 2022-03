Nicolás Otamendi já treinou nesta quinta-feira e aumentou o lote de jogador à disposição de Nélson Veríssimo a um dia da visita do Benfica ao terreno do Sp. Braga.

Na quarta-feira, o técnico dos encarnados já contou com a maioria dos internacionais e nesta quinta-fira recebeu o internacional argentino, que cumpriu 90 minutos nos jogos da seleção com a Venezuela e o Equador, este último na terça-feira à noite.

Darwin Nuñez, que esteve ao serviço do Uruguai, chegou mais tarde da América do Sul, esteve no Seixal, mas não integrou a sessão de trabalho com os restantes companheiros. O avançado, recorde-se, não alinhou na vitória sobre o Chile, também na terça-feira.

O Sp. Braga-Benfica joga-se nesta sexta-feira pelas 20h15.