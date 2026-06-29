O Benfica cumpriu nesta segunda-feira o quinto dia de preparação para a nova época.

Os 30 jogadores à disposição de Marco Silva fizeram trabalho de ginásio e no relvado.

Ainda ausentes dos trabalhos, por se encontrarem ao serviço das respetivas seleções no Mundial, estão Dedic, Tomás Araújo, Richard Ríos, Aursnes, Schjelderup e Lukebakio.

Os 30 jogadores à disposição de Marco Silva:

  • Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares, Diogo Ferreira e André Gomes;

  • Defesas: António Silva, Bah, Dahl, João Fonseca, Banjaqui, José Neto, Joshua Wynder, Rui Silva e Gabriel Índio;

  • Médios: Barrenechea, Sudakov, Manu, Barreiro, Miguel Figueiredo, Gonçalo Moreira, Rafael Luís e João Rego;

  • Avançados: Bruma, Ivanovic, Pavlidis, Prestianni, Rafa, Tiago Gouveia, Jaden Umeh, Anísio Cabral e Edokpolor.