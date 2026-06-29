O Benfica cumpriu nesta segunda-feira o quinto dia de preparação para a nova época.

Os 30 jogadores à disposição de Marco Silva fizeram trabalho de ginásio e no relvado.

Ainda ausentes dos trabalhos, por se encontrarem ao serviço das respetivas seleções no Mundial, estão Dedic, Tomás Araújo, Richard Ríos, Aursnes, Schjelderup e Lukebakio.

Os 30 jogadores à disposição de Marco Silva: