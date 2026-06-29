Benfica: quinto dia de pré-época dividido entre relvado e ginásio
Marco Silva continua a ter 30 jogadores à disposição
Marco Silva continua a ter 30 jogadores à disposição
O Benfica cumpriu nesta segunda-feira o quinto dia de preparação para a nova época.
Os 30 jogadores à disposição de Marco Silva fizeram trabalho de ginásio e no relvado.
Ainda ausentes dos trabalhos, por se encontrarem ao serviço das respetivas seleções no Mundial, estão Dedic, Tomás Araújo, Richard Ríos, Aursnes, Schjelderup e Lukebakio.
Os 30 jogadores à disposição de Marco Silva:
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Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares, Diogo Ferreira e André Gomes;
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Defesas: António Silva, Bah, Dahl, João Fonseca, Banjaqui, José Neto, Joshua Wynder, Rui Silva e Gabriel Índio;
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Médios: Barrenechea, Sudakov, Manu, Barreiro, Miguel Figueiredo, Gonçalo Moreira, Rafael Luís e João Rego;
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Avançados: Bruma, Ivanovic, Pavlidis, Prestianni, Rafa, Tiago Gouveia, Jaden Umeh, Anísio Cabral e Edokpolor.