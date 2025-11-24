O Benfica ultimou nesta segunda-feira a preparação para o jogo com o Ajax a contar para a 5.ª jornada da Liga dos Campeões.

Na última sessão de trabalho no Seixal antes da viagem para os Países Baixos, José Mourinho não pôde contar com os lesionados Alexander Bah, Bruma, Nuno Félix e Leandro Santos (fizeram trabalho de ginásio) e Lukebakio (tratamento pós-cirurgia), sendo que Rodrigo Rêgo, que se estreou pela equipa principal das águias no jogo da Taça de Portugal com o Atlético CP, mantém-se com a equipa, tal como José Mourinho já tinha antecipado.

De fora, por estar a preparar o jogo dos sub-19 para a Youth League também com o Ajax, esteve o jovem central Gonçalo Oliveira.

O Benfica defronta nesta terça-feira a equipa neerlandesa numa partida vital para as aspirações das duas equipas, as únicas das 36 presentes na fase de liga da Champions que ainda não somaram qualquer ponto.