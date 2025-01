Bruno Lage chamou mais jovens das formações secundárias na véspera do dérbi com o Sporting para a Taça da Liga.

Eduardo Fernandes e Francisco Domingues, avançado de 17 anos e lateral-esquerdo de 22 anos, respetivamente, treinaram com a equipa principal do Benfica, juntando-se a Leandro Santos e João Rêgo.

Na sessão de treino realizada no Seixal, Bruno Lage contou com todos os jogadores do plantel, à exceção de Tiago Gouveia que continua lesionado.

Este foi o último treino das águias antes da final da Taça da Liga, agendada para este sábado às 19h45.