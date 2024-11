O Benfica ultimou, esta sexta-feira, a preparação para o jogo ante o Estrela da Amadora, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

O treinador Bruno Lage conta com quase todo o plantel para o jogo agendado para as 20h45 de sábado, embora haja ausências certas e dúvidas. Certas são as baixas de Renato Sanches e Tiago Gouveia, devido a lesão. Já Tomás Araújo é dúvida, depois de ter saído lesionado na coxa esquerda do seu jogo de estreia pela seleção A de Portugal, na Croácia, na segunda-feira.

Issa Kaboré está recuperado e Alexander Bah está, conforme detalhou Lage em conferência de imprensa, em «fase final da recuperação». «Eventualmente na próxima semana vai reintegrar os treinos com a equipa», acrescentou o técnico, sobre o dinamarquês, que integrou a sessão de trabalho junto dos colegas, no Benfica Campus.

Entre a seriedade da preparação para o jogo, houve ainda tempo e espaço para momentos de boa disposição entre os jogadores. A boa disposição, misturada com ironia, que Lage também teve na antevisão ao jogo, ao falar dos centrais, a propósito da permanência de Otamendi, pelo menos, até ao fim da época. Nesse sentido, Lage até disse, ironicamente, que já tinha colocado o adjunto Ricardo Rocha a treinar.

É verdade que Ricardo Rocha esteve, naturalmente, junto da equipa no Seixal, mas, claro está, não treinou.

